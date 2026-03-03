Информации о пострадавших не поступало.

Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел утром 3 марта. По предварительным данным, в районе американского посольства был слышен мощный хлопок. После этого над зданием заметили пламя. Отмечается, что посольство США атаковали два беспилотника. Информации о пострадавших не поступало.

Информацию об атаке беспилотников подтвердили в Минобороны Саудовской Аравии. Отмечается, что здание посольства США получило незначительные повреждения. В момент инцидента внутри здания никого не было.

Видео: Telegram / QudsN