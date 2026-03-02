Песков: Россия расстроена деградацией в переговорах США и Ирана

По его словам, Москва находится в постоянном контакте с Тегераном.

Россия расстроена деградацией в переговорах США и Ирана. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали ситуацию с военной операцией в Иране. По словам Пескова, Москва находится в постоянном контакте с Тегераном. Он также добавил, что Россия анализирует ситуацию после атак на Иран.

Что касается переговоров, которые велись при посредничестве Омана между США и Ираном, то здесь, конечно, можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что се равно ситуация деградировала до прямой агрессии. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, 28 февраля США и Израиль провели масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве подчеркнули, что намерены не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, призвал граждан Ирана свергнуть режим. Позже стало известно о гибели верховного лидера республики Али Хаменеи.

Видео: Telegram / ВЕСТИ