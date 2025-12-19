В Удельный парк прилетела пищуха

В Петербурге пищуха посетила Удельный парк. Эта редкая птица известна тем, что ползает по деревьям вверх, огибая ствол по спирали и заглядывая в каждую щель под корой. Там она ищет насекомых и их личинки, рассказали 27 января в группе "Птицы СПб и России" во "ВКонтакте".
Насмотревшись на других пернатых, пищуха захотела попробовать поесть из кормушки.
Может, там рассадник каких-то личинок, а, может, она там крупу подъедает или крошки.
Антон Кубышкин, фотограф
Ранее на Piter.TV: на Финском заливе в Петербурге снова заметили голубого зимородка. Пернатая занесена в Красную книгу города.
Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)
