В Удельный парк прилетела пищуха

В Петербурге пищуха посетила Удельный парк. Эта редкая птица известна тем, что ползает по деревьям вверх, огибая ствол по спирали и заглядывая в каждую щель под корой. Там она ищет насекомых и их личинки, рассказали 27 января в группе "Птицы СПб и России" во "ВКонтакте".

Насмотревшись на других пернатых, пищуха захотела попробовать поесть из кормушки.

Может, там рассадник каких-то личинок, а, может, она там крупу подъедает или крошки. Антон Кубышкин, фотограф

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)