В Удельный парк прилетела пищуха
Сегодня, 8:59
Насмотревшись на других пернатых, птица захотела попробовать поесть из кормушки.

В Петербурге пищуха посетила Удельный парк. Эта редкая птица известна тем, что ползает по деревьям вверх, огибая ствол по спирали и заглядывая в каждую щель под корой. Там она ищет насекомых и их личинки, рассказали 27 января в группе "Птицы СПб и России" во "ВКонтакте". 

Насмотревшись на других пернатых, пищуха захотела попробовать поесть из кормушки. 

Может, там рассадник каких-то личинок, а, может, она там крупу подъедает или крошки. 

Антон Кубышкин, фотограф 

Ранее на Piter.TV: на Финском заливе в Петербурге снова заметили голубого зимородка. Пернатая занесена в Красную книгу города. 

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин) 

