Пищуха в парке Сосновка в Петербурге переняла повадки поползня

Фотограф-натуралист заснял необычное поведение птицы на севере Петербурга.

Фотограф-натуралист Антон Кубышкин зафиксировал нестандартное поведение пищухи в парке Сосновка. Снимки опубликованы 24 февраля в сообществе "Птицы СПб и России" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как пищуха перемещается по стволу дерева и прячет корм в щели коры. Такое поведение характерно для поползней, но не свойственно данному виду птиц. Автор наблюдений предположил, что пищуха могла перенять навык у представителей другого вида.

По словам Кубышкина, птица словно взяла мастер-класс у поползня и начала заниматься запасанием пищи. Натуралист затруднился определить мотивы такого поведения: делает ли она это в помощь другому виду или преследует собственные цели. Однако факт остается фактом: пищуха продемонстрировала повадки, нехарактерные для своего вида.

Фото: Антон Кубышкин / "Птицы СПб и России"