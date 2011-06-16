Малиновка осталась на зимовку в Петербурге

В Петербурге осталась на зимовку малиновка. Другое ее название – зарянка, рассказал известный биолог Павел Глазков 13 февраля.
Эта птичка по размеру меньше воробья, ее лицо и грудка рыжевато-красного оттенка. Чем старше пернатая, тем ярче рыжее пятно.
У зарянки самцы и самки имеют одинаковую окраску. Замечено, что дамы смелее кавалеров. Возможно, поэтому в отличие от многих наших певчих птиц у зарянок поют не только самцы, но и самки.
Павел Глазков, биолог
Весной невесты привлекают к себе внимание женихов песней. Предположительно, у нас осталась зимовать именно самка. В Петербурге малиновки остаются крайне редко, основная часть улетает в Западную Европу или Северную Африку.
Ранее на Piter.TV: со дня на день в Петербурге начнут петь зимние соловьи.
Фото: Telegram / Каждой твари по паре
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все