  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Малиновка осталась на зимовку в Петербурге
Сегодня, 8:14
80
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Малиновка осталась на зимовку в Петербурге

0 0

Эта птичка по размеру меньше воробья, ее лицо и грудка рыжевато-красного оттенка.

В Петербурге осталась на зимовку малиновка. Другое ее название – зарянка, рассказал известный биолог Павел Глазков 13 февраля. 

Эта птичка по размеру меньше воробья, ее лицо и грудка рыжевато-красного оттенка. Чем старше пернатая, тем ярче рыжее пятно. 

У зарянки самцы и самки имеют одинаковую окраску. Замечено, что дамы смелее кавалеров. Возможно, поэтому в отличие от многих наших певчих птиц у зарянок поют не только самцы, но и самки. 

Павел Глазков, биолог 

Весной невесты привлекают к себе внимание женихов песней. Предположительно, у нас осталась зимовать именно самка. В Петербурге малиновки остаются крайне редко, основная часть улетает в Западную Европу или Северную Африку. 

Ранее на Piter.TV: со дня на день в Петербурге начнут петь зимние соловьи. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре 

Теги: павел глазков, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии