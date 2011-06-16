Малиновка осталась на зимовку в Петербурге

Эта птичка по размеру меньше воробья, ее лицо и грудка рыжевато-красного оттенка.

В Петербурге осталась на зимовку малиновка. Другое ее название – зарянка, рассказал известный биолог Павел Глазков 13 февраля.

Эта птичка по размеру меньше воробья, ее лицо и грудка рыжевато-красного оттенка. Чем старше пернатая, тем ярче рыжее пятно.

У зарянки самцы и самки имеют одинаковую окраску. Замечено, что дамы смелее кавалеров. Возможно, поэтому в отличие от многих наших певчих птиц у зарянок поют не только самцы, но и самки. Павел Глазков, биолог

Весной невесты привлекают к себе внимание женихов песней. Предположительно, у нас осталась зимовать именно самка. В Петербурге малиновки остаются крайне редко, основная часть улетает в Западную Европу или Северную Африку.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре