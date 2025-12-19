  1. Главная
Сегодня, 8:08
Со дня на день в Петербурге начнут петь зимние соловьи

В последние годы пернатые иногда остаются зимовать в Северной столице, часть отправляется в Западную Европу.

Черные дрозды или зимние соловьи запоют со дня на день в Петербурге. Об этом 5 февраля рассказал известный биолог Павел Глазков. 

У этих птиц черными бывают только кавалеры. На темном фоне у них выделяются желтый клюв и желтая обводка вокруг глаз. 

Ярким клюв становится только у взрослых самцов, у молодых же в первый год жизни клюв темного цвета. А вот самка имеет неприметное, бурое оперение.

Павел Глазков, биолог 

В последние годы пернатые иногда остаются зимовать в Северной столице, часть отправляется в Западную Европу. А зимующую семью специалист встретил в Невском районе. 

Во второй половине зимы дрозды уже начинают петь, украшая своей приятной нежной флейтовой трелью парки, скверы и дворы нашего города. Черного дрозда считают одним из лучших певцов: по мнению многих, своим искусством он превосходит самого соловья!

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: в парк Монрепо наведались снегири. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре 

