В парк Монрепо наведались снегири

Многие ошибочно полагают, что эти пернатые появляются исключительно зимой, однако они обитают в России круглогодично.

Музей-заповедник "Парк Монрепо" в Выборге посетили яркие гости — снегири, прилетевшие сюда с приходом холодов. Как сообщил известный биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре", именно зимний сезон заставляет этих птиц собираться в маленькие стаи, создавая живописную картину на белом снежном фоне, словно гроздь красных яблок.

Согласно одной из гипотез, своё название снегири получили благодаря слову "снег". Многие ошибочно полагают, что эти пернатые появляются исключительно зимой, однако они обитают в России круглогодично. Даже в Северной столице снегири находят себе места для размножения: в садах Пушкинского, Павловского районов, в историческом Старом Петергофе и центральных городских сквериках. В холодное время года услышать их легко по характерному свистящему звуку "пиньк": кричат как самцы, так и самки, общаясь друг с другом.

Весной же они образуют семейные пары и ведут себя тихо и осторожно, скрываясь глубоко в ветвях деревьев. Яркий окрас самца становится менее броским на фоне зелёной листвы, и заметить этих скрытных птиц гораздо сложнее.

Снегири давно полюбились художникам как символ Нового года и зимы. Часто на праздничных открытках изображены два ярких самца рядом, хотя в реальности пара состоит из красивого самца с красной грудью и скромной самки серовато-коричневого цвета. Самка высиживает кладку яиц, прячась от опасностей, в то время как заботливый самец регулярно подкармливает её.

Почему сурок Филимон из Ленобласти не проснулся вовремя: комментарий биолога.

Фото и видео: пресс-служба Монрепо (Дарья Серова, Екатерина Кирова, Ирина Андреева)