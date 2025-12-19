Почему сурок Филимон из Ленобласти не проснулся вовремя: комментарий биолога

В феврале большинство видов, уходящих в зимнюю спячку, обычно ещё крепко спят.

Обитатель питомника "Приют Белоснежки" в Ленинградской области сурок Филимон в этом году решил нарушить традицию и остался спать, не порадовав поклонников своим традиционным прогнозом на приход весны. Вероятно, причиной стали не самые благоприятные погодные условия последних дней, ведь не только Ленинградская область, но и вся страна встретила снежную и морозную зиму. Однако известный биолог Павел Глазков напомнил, что изначально традиция наблюдения за животными строилась иначе: ожидалось постепенное, естественно происходящее пробуждение. Ведь в феврале большинство видов, уходящих в зимнюю спячку, обычно ещё крепко спят. Об этом пишет spb.aif.ru.

2 февраля, вообще-то ежи, барсуки, медведи по своей физиологии спят. В Америке их издевательстки будят под это шоу. И молодец Филимон, что не проснулсся, пусть спит. Павел Глазков, известный биолог

История Дня сурка восходит к древнеримским традициям, когда наблюдение за поведением животных помогало предсказать продолжительность холодной поры. Теперь праздник широко отмечен в США и Канаде: он приурочен к выходу сурка из укрытия. Если сурок выходит наружу и не замечает собственной тени, значит, весна близко. Если же солнце ярко светит, и животное видит свою тень, оно возвращается обратно в нору, предупреждая о приближении ещё шести недель зимних холодов.

Широкая известность пришла к празднику после выхода фильма "День сурка" с Биллом Мюрреем, сюжет которого посвящен временной петле, в которую попадает герой. Учёные осторожно оценивают точность народных примет. Исследования показывают, что знаменитые американские сурки верно определяют наступление весны лишь наполовину случаев.

Фото: ВКонтакте / Усадьба "Приют Белоснежки"