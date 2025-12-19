  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сурок Филимон из Ленобласти проспал День сурка впервые за 10 лет
Сегодня, 16:16
154
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Сурок Филимон из Ленобласти проспал День сурка впервые за 10 лет

0 0

Это позволяет предположить, что весна не придет раньше середины марта, примерно через 6 недель.

В понедельник, 2 февраля, в мире празднуется День сурка, когда прогноз погоды доверяют маленькому животному, предвещающему наступление теплых времен. Однако в "Приюте Белоснежки", расположенном в Волосовском районе, сурок Филимон впервые за 10 лет своего "предсказательства" не вышел из спячки. Об этом информирует spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу приюта. 

Сотрудники поделились в соцсетях, что отсутствие реакции животного означает длительное ожидание весны: Филимон мирно проспал сегодняшний день, что позволяет предположить, что весна не придет раньше середины марта, примерно через 6 недель.

Зимой в Петербурге установилась умеренно-холодная погода: январь запомнился горожанам сильными морозами, а начало февраля также встретило 20-градусным морозом.

Ранее мы сообщили о том, что Ботсад угостил хвоей обитателей Ленинградского зоопарка.

Фото: ВКонтакте / Усадьба "Приют Белоснежки"

Теги: день сурка, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии