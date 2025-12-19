  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:50
58
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Ботсад угостил хвоей обитателей Ленинградского зоопарка

0 0

Веточки получили оливковый агути, семейство саймири, черные макаки и обыкновенные игрунки.

Обитателей Ленинградского зоопарка в Петербурге зимой угощают елями, соснами и их "родственниками". Питомцы с интересом изучают новинки, обнюхивают их, трутся об иголки и с удовольствием едят, рассказали в учреждении 2 февраля. 

Веточки от Ботанического сада Петра Великого получили оливковый агути, семейство саймири, черные макаки и обыкновенные игрунки. 

Кому-то сосновые и еловые ветки сразу пришлись по вкусу, а кто-то только на секунду заинтересованно принюхался и решил отложить на потом. Скорее смотрите, как приматы и грызун реагируют на хвою! 

Пресс-служба зоопарка 

Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке пополнилось семейство обыкновенных игрунок. Пол малыша пока не удается определить. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет) 

Теги: ленинградский зоопарк, хвоя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии