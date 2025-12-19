Ботсад угостил хвоей обитателей Ленинградского зоопарка

Веточки получили оливковый агути, семейство саймири, черные макаки и обыкновенные игрунки.

Обитателей Ленинградского зоопарка в Петербурге зимой угощают елями, соснами и их "родственниками". Питомцы с интересом изучают новинки, обнюхивают их, трутся об иголки и с удовольствием едят, рассказали в учреждении 2 февраля.

Кому-то сосновые и еловые ветки сразу пришлись по вкусу, а кто-то только на секунду заинтересованно принюхался и решил отложить на потом. Скорее смотрите, как приматы и грызун реагируют на хвою! Пресс-служба зоопарка

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет)