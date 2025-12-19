В Ленинградском зоопарке пополнилось семейство обыкновенных игрунок

Пол малыша пока не удается определить, потому что родители, братья и сестры не отходят от него ни на секунду.

У пары обыкновенных игрунок Хельги и Лусио в Ленинградском зоопарке в девятый раз родился детеныш. Он появился на свет 7 января, рассказали в учреждении.

Пол малыша пока не удается определить, потому что родители, братья и сестры не отходят от него ни на секунду. Первые два месяца кроха будет перемещаться на спинах взрослых.

Сразу после рождения детеныша берет на себя отец, мать в основном только кормит, а старшие дети активно помогают: играют с ним и тоже "катают" его на своих спинах. Пресс-служба зоопарка Петербурга

Детеныш уже любопытный и делает попытки исследовать вольер.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка