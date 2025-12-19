На Финском заливе в Петербурге снова заметили голубого зимородка

Пернатая занесена в Красную книгу города.

В Петербурге на Финском заливе фотограф Станислав Крутоверцев встретил голубого зимородка. В основном эти птицы питаются рыбой, рассказал известный биолог Павел Глазков 26 января.

Пернатая занесена в Красную книгу города, через наш регион проходит северная граница ареала этого вида. Размером зимородок чуть больше воробья.

Восхищаясь яркой окраской зимородка, сложно поверить, что перья, которые переливаются синим и небесно-голубым цветом, в реальности имеют коричневый окрас. В природе синего пигмента в оперении не существует, небесно-голубой цвет зимородка является результатом особого преломления света. Павел Глазков, биолог

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Станислав Крутоверцев)