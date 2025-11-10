В усадьбу Сосновка прилетела пищуха

В Петербурге в усадьбе Сосновка встретили обыкновенную пищуху. Это маленькая птичка размером меньше воробья, сообщил 27 марта известный биолог Павел Глазков.

Свое имя пернатая получила за нежное попискивание. Чтобы увидеть ее, нужно быть крайне внимательным: пищуха буквально сливается с цветом коры дерева. А питается она насекомыми и пауками.

В поисках пропитания пищуха обследует ствол дерева снизу вверх, цепляясь за кору своими острыми коготками. Так что, гуляя в парках города, советую и присматриваться, и прислушиваться. Особенно весной. Павел Глазков, биолог

