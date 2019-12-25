В заказнике Приморского района встретили серого снегиря

Фотограф Антон Кубышкин встретил в Юнтоловском заказнике в Приморском районе Петербурга редкую птицу – серого снегиря. Это подвид снегиря обыкновенного, рассказали в группе "Птицы СПб и России" во "ВКонтакте" 26 марта.

У серого снегиря самец более невзрачный, чем самка. Самка серого снегиря почти сохранила окрас самки снегиря обыкновенного. Похоже, что механизм окраса снегиря в красный цвет затрагивает исключительно красные перья, не включая в себя бледные перья самок. Антон Кубышкин, фотограф

В Европейской части России пернатых можно встретить довольно редко – они бывают здесь как залетный вид. Обычно птички держатся небольшими стаями. Кормом служат семена разных растений.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)