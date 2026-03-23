Жителям Петербурга могут запретить кормить голубей

В Петербурге могут официально запретить кормить голубей. Соответствующий законопроект уже обсуждают в городском парламенте, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Авторы инициативы уверены, что массовое скопление птиц не только создает риски инфекций, но и загрязняет территорию и привлекает крыс.

Голуби, бесспорно, могут переносить сальмонеллез, орнитоз, криптококкоз. Но это все инфекции, в общем, не очень-то опасные для людей, если вести себя разумно с птицами. Михаил Голояд, ветеринарный врач

Также человек может вдохнуть мелкие перья и частички помета, поскольку пернатые, когда взлетают стаей, поднимают грязь в воздух, заявил известный биолог Павел Глазков. Кроме того, от большого количества голубей страдают и памятники. Каждый год на их очистку выделяют значительные суммы.

В Европе применяются штрафы, высокие – до 10 тыс. евро. В первую очередь, Рим, Венеция. Мы пока такую практику не можем применить. Должно работать в комплексе. Александр Ходосок, депутат

Ранее на Piter.TV: петербуржцы могут пройти опрос и спасти жизнь питомцу.

