Жителям Петербурга могут запретить кормить голубей

В Петербурге могут официально запретить кормить голубей. Соответствующий законопроект уже обсуждают в городском парламенте, пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Авторы инициативы уверены, что массовое скопление птиц не только создает риски инфекций, но и загрязняет территорию и привлекает крыс.
Голуби, бесспорно, могут переносить сальмонеллез, орнитоз, криптококкоз. Но это все инфекции, в общем, не очень-то опасные для людей, если вести себя разумно с птицами.
Михаил Голояд, ветеринарный врач
Также человек может вдохнуть мелкие перья и частички помета, поскольку пернатые, когда взлетают стаей, поднимают грязь в воздух, заявил известный биолог Павел Глазков. Кроме того, от большого количества голубей страдают и памятники. Каждый год на их очистку выделяют значительные суммы.
В Европе применяются штрафы, высокие – до 10 тыс. евро. В первую очередь, Рим, Венеция. Мы пока такую практику не можем применить. Должно работать в комплексе.
Александр Ходосок, депутат
