В "Сосновке" засняли трехпалого дятла в желтой шапочке
Сегодня, 11:58
Птица занесена не только в Красную книгу Петербурга, но и Ленобласти.

В парке "Сосновка" в Петербурге фотограф дикой природы Алена Бобрович засняла редкого трехпалого дятла. У этого вида не четыре пальца, как у всех остальных, а три, рассказал 10 ноября биолог Павел Глазков. 

А самец отличается и цветом шапочки: она не красная, а лимонно-желтая. В "Сосновке" был именно самец. Трехпалый дятел занесен не только в Красную книгу города, но и Ленобласти. 

Возникает вопрос, как живется дятлу без пальца? Оказывается, что именно этот вид и является самым настоящим "дятлом". Видовой признак этих птиц определяется рационом питания: чем меньше в их рационе муравьев и чем больше древесных личинок и жуков, тем выше его "дятловая" специализация. 

Павел Глазков, биолог 

По мере роста специализации "лишний" палец становится все короче и, наконец, совсем исчезает. 

Ранее на Piter.TV: редкую для Ленобласти сову встретили в Приозерске. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Алена Бобрович) 

