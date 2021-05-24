В усадьбе Сосновка малый пестрый дятел предсказал жаркое лето

В Петербурге в усадьбе Сосновка известный биолог Павел Глазков встретил малого пестрого дятла. Птица предсказала жаркое лето, сообщил специалист 13 апреля.

Название пернатый получил неслучайно: он действительно самый крошечный из всех дятлов России. Этот вид занесен в Красную книгу. Самец, запечатленный на видео и фото, начал строить квартиру для своей будущей семьи.

Чтобы с первыми лучами солнца дупло прогревалось, дятлы делают вход с востока, а наш труженик сделал с севера. Так птицы поступают, когда предчувствуют жаркое лето. Павел Глазков, биолог

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)