В усадьбу Сосновка прилетел малый пестрый дятел

В Петербурге встретили самого маленького дятла России – малого пестрого. Он прилетел в усадьбу Сосновка, рассказал известный биолог Павел Глазков 18 февраля.

По размеру птица немного крупнее большой синицы и почти в два раза меньше самого распространенного дятла.

Нет сомнений в том, что перед нами самец, ведь у этого вида дятлов – как и у больших пестрых – красную шапочку на голове имеют только кавалеры. Уже скоро, в начале марта, эти симпатичные пернатые начнут подыскивать себе пару. Павел Глазков, биолог

В Северной столице свой род продолжают несколько десятков пар. Вид занесен в Красную книгу города.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Людмила Горбунова)