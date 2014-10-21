  1. Главная
В усадьбу Сосновка прилетел малый пестрый дятел
Сегодня, 9:43
По размеру птица немного крупнее большой синицы.

В Петербурге встретили самого маленького дятла России – малого пестрого. Он прилетел в усадьбу Сосновка, рассказал известный биолог Павел Глазков 18 февраля. 

По размеру птица немного крупнее большой синицы и почти в два раза меньше самого распространенного дятла. 

Нет сомнений в том, что перед нами самец, ведь у этого вида дятлов – как и у больших пестрых – красную шапочку на голове имеют только кавалеры. Уже скоро, в начале марта, эти симпатичные пернатые начнут подыскивать себе пару. 

Павел Глазков, биолог 

В Северной столице свой род продолжают несколько десятков пар. Вид занесен в Красную книгу города. 

Ранее на Piter.TV: малиновка осталась на зимовку в Петербурге. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Людмила Горбунова) 

