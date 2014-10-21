В усадьбу Сосновка прилетел малый пестрый дятел

В Петербурге встретили самого маленького дятла России – малого пестрого. Он прилетел в усадьбу Сосновка, рассказал известный биолог Павел Глазков 18 февраля.
По размеру птица немного крупнее большой синицы и почти в два раза меньше самого распространенного дятла.
Нет сомнений в том, что перед нами самец, ведь у этого вида дятлов – как и у больших пестрых – красную шапочку на голове имеют только кавалеры. Уже скоро, в начале марта, эти симпатичные пернатые начнут подыскивать себе пару.
Павел Глазков, биолог
В Северной столице свой род продолжают несколько десятков пар. Вид занесен в Красную книгу города.
Ранее на Piter.TV: малиновка осталась на зимовку в Петербурге.
Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Людмила Горбунова)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все