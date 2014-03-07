Редкую для Ленобласти сову встретили в Приозерске

В Приозерске была замечена редкая для Ленобласти сова – ястребиная. Она занесена не только в Красную книгу нашего региона, но и Вологодской и Новгородской областей, рассказал биолог Павел Глазков 6 ноября.
По размеру ястребиная сова чуть больше галки, ее отличают выразительные желтые глаза. По окраске, форме тела и стремительному полету птица походит на ястреба.
Этот вид сов прекрасно видит днем, что позволяет ей охотиться в светлое время суток. Свою жертву она высматривает, сидя на высоком дереве или, как сфотографировали ребята, на столбе ЛЭП.
Павел Глазков, биолог
Питается сова мышевидными грызунами, белками и мелкими птицами.
Хочется выразить благодарность авторам фотографий: Юрию Надову, ученику 8 класса школы №1 Приозерска, и Константину Бабию, ученику 7 класса школы №5 Приозерска.
Павел Глазков, биолог
Ранее на Piter.TV: на улице Коллонтай заметили семейство кабанов.
Фото: Telegram / Каждой твари по паре
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все