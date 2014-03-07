Редкую для Ленобласти сову встретили в Приозерске

По размеру ястребиная сова чуть больше галки, ее отличают выразительные желтые глаза.

В Приозерске была замечена редкая для Ленобласти сова – ястребиная. Она занесена не только в Красную книгу нашего региона, но и Вологодской и Новгородской областей, рассказал биолог Павел Глазков 6 ноября.

По размеру ястребиная сова чуть больше галки, ее отличают выразительные желтые глаза. По окраске, форме тела и стремительному полету птица походит на ястреба.

Этот вид сов прекрасно видит днем, что позволяет ей охотиться в светлое время суток. Свою жертву она высматривает, сидя на высоком дереве или, как сфотографировали ребята, на столбе ЛЭП. Павел Глазков, биолог

Питается сова мышевидными грызунами, белками и мелкими птицами.

Хочется выразить благодарность авторам фотографий: Юрию Надову, ученику 8 класса школы №1 Приозерска, и Константину Бабию, ученику 7 класса школы №5 Приозерска. Павел Глазков, биолог

Фото: Telegram / Каждой твари по паре