Редкую для Ленобласти сову встретили в Приозерске
Сегодня, 11:59
По размеру ястребиная сова чуть больше галки, ее отличают выразительные желтые глаза.

В Приозерске была замечена редкая для Ленобласти сова – ястребиная. Она занесена не только в Красную книгу нашего региона, но и Вологодской и Новгородской областей, рассказал биолог Павел Глазков 6 ноября. 

По размеру ястребиная сова чуть больше галки, ее отличают выразительные желтые глаза. По окраске, форме тела и стремительному полету птица походит на ястреба. 

Этот вид сов прекрасно видит днем, что позволяет ей охотиться в светлое время суток. Свою жертву она высматривает, сидя на высоком дереве или, как сфотографировали ребята, на столбе ЛЭП. 

Павел Глазков, биолог 

Питается сова мышевидными грызунами, белками и мелкими птицами. 

Хочется выразить благодарность авторам фотографий: Юрию Надову, ученику 8 класса школы №1 Приозерска, и Константину Бабию, ученику 7 класса школы №5 Приозерска. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: на улице Коллонтай заметили семейство кабанов. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре 

