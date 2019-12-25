В Ленобласти на перегоне "Мюллюпельто – Приозерск" погиб 58-летний мужчина

Он переходил пути на запрещающий сигнал светофора.

В Ленинградской области сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования мужчины на железнодорожном перегоне "Мюллюпельто – Приозерск". Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что на 138 километре 5 пикете железнодорожного перегона Мюллюпельто – Приозерск скоростным электропоездом сообщением "Санкт-Петербургъ – Кузнечное" совершен наезд на человека.

По предварительной информации, 58-летний житель Ленинградской области в момент приближения скоростного электропоезда переходил железнодорожные пути по оборудованному пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Несмотря на усилия машиниста, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Правоохранители напоминают, что основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда.

Ранее под Петербургом в лобовом столкновении погибла пожилая женщина.

Фото: Piter.tv