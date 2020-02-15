Под Петербургом в лобовом столкновении погибла пожилая женщина

Ещё два человека пострадали в аварии на трассе "Санкт-Петербург — Псков".

Днём 22 февраля на трассе "Санкт-Петербург — Псков" в Лужском районе произошло смертельное ДТП. Водитель Hyundai Getz выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Samara. В результате аварии погибла 75-летняя пассажирка отечественного автомобиля, ещё двое госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась в 14:50 на 97-м километре автодороги вне населённого пункта. 36-летний водитель Hyundai двигался со стороны Петербурга в сторону Пскова, но при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением, машину занесло, и он вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой.

Удар оказался смертельным для пассажирки отечественного автомобиля — женщина 1949 года рождения скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель Lada и ещё одна женщина 1972 года рождения — получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что на проспекте Стачек таксист сбил 16-летнюю девушку.

Фото: Piter.TV