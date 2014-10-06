После гибели новорожденного в больнице Приозерска возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла в результате бездействия медицинских работников.

В Приозерском районе Ленинградской области расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ после гибели ребенка. Об этом сообщили в СК РФ 24 марта.

Отмечается, что в больнице Приозерска скончался новорожденный. Трагедия произошла в результате бездействия медицинских работников. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, также принимаются меры к установлению всех причин и условий случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД в Ломоносовском районе под колесами автомобиля Volkswagen погиб 12-летний шестиклассник. Подросток перебегал трассу в неположенном месте. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти