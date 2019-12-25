Петербуржца ждет суд за убийство подростка из-за жесткого диска более 25 лет назад

Сейчас обвиняемый отбывает наказание в исправительной колонии за разбой.

Подросток лишился жизни из-за жесткого диска: утверждено обвинительное заключение по делу об убийстве, совершенном в 1998 году. Об этом сообщила прокуратура Приморского района.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего петербуржца. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, обвиняемый в период с 26 по 30 августа 1998 года, находясь на лестничной площадке в доме 9 по 6-й Советской улице, нанес 17-летнему подростку один удар в шею, а также кулаком по голове. После этого он перетащил тело юноши на чердак, где задушил капроновым шнурком. Труп обнаружили 31 августа 1998 года рабочие, которые проверяли на чердаке системы отопления в доме.

Сейчас обвиняемый отбывает наказание в исправительной колонии за разбой. Мужчина дал чистосердечное признание в совершении убийства, пояснил, что потерпевший разбирался в компьютерной технике и, он передал ему на ремонт жесткий диск. Но молодой человек не возвращал имущество, после его очередной отговорки у них развязался конфликт.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Также в Петербурге ещё один мужчина проведет 12 лет в колонии за непристойные переписки с детьми.

Фото: Piter.tv