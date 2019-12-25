В Петербурге мужчина проведет 12 лет в колонии за непристойные переписки с детьми

Обвиняемый частично признал свою вину.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил педофила к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

По версии следствия, мужчина вёл в соцсетях непристойные переписки с девочками 10 и 11 лет: отправлял им пошлости, присылал порно и просил отправлять фотографии в обнажённом виде.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Обвиняемый частично признал свою вину.

Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима и ещё на столько же запретил заниматься деятельностью, связанной с детьми.

Ещё один петербуржец почти 25 лет проведет в колонии за изнасилование и убийство девушки в 2006 году.

Фото: Piter.tv