Петербуржец почти 25 лет проведет в колонии за изнасилование и убийство девушки в 2006 году

Всё произошло на Невском проспекте.

В Петербурге оглашен приговор по делу об убийстве, сопряженном с изнасилованием. Подробности сообщила прокуратура Центрального района.

Петербуржец Константин Алексеев признан виновным по п. "з" и "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).

В суде установлено, что 10 декабря 2006 года подсудимый, находясь у выхода из парадной дома 128 по Невскому проспекту, изнасиловал 26-летнюю девушку, после чего задушил и похитил ее телефон.

Виновному назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 24 года и 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv