На станции метро "Удельная" избили инспектора метрополитена

Преступление произошло примерно в 0:10. Пострадавший получил ушибы мягких тканей лобной области лица, кистей и бедра.

В ночь на воскресенье, 12 ноября, в приёмный покой самостоятельно обратился инспектор петербургского метрополитена 1969 года рождения, который был избит неизвестными на станции метро "Удельная". Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло примерно в 0:10. Пострадавший получил ушибы мягких тканей лобной области лица, кистей и бедра. После оказания медицинской помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Мужчина подал заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что пострадавшая от побоев возлюбленного петербурженка пришла в себя.

Фото: Piter.TV