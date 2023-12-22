Торговый павильон на Художников сносят

На сегодняшний день долг владельцев по арендной плате перед городом составляет около 200 тыс. рублей.

В Выборгском районе Петербурга на перекрёстке проспектов Художников и Просвещения начался снос торгового павильона. Внутри объекта находились различные точки общепита, магазины, продающие продукты питания, одежду, алкоголь и табачные изделия, а также аксессуары для телефонов. По информации пресс-службы комитета по контролю за имуществом (ККИ), снос павильона производится совместно с подведомственным централизованным предприятием эксплуатации и инженерного обеспечения города Инком. Занимаемая площадь павильона составляет 250 метров.

Ранее город и юридическое лицо заключили договор аренды для временного размещения сборно-разборного павильона на значительной части данного земельного участка. Позднее договор был прекращён, однако арендатор не выполнил свою обязанность по освобождению земельного участка. На сегодняшний день долг по арендной плате перед городом составляет около 200 тыс. рублей.

Сотрудники ведомства обнаружили факты продажи товаров в местах, запрещённых для торговли. Также были выявлены нарушения правил продажи алкоголя и табака. Незаконное занятие земельного участка также является одним из нарушений. Землепользователя уведомили о необходимости освободить незаконно занятую территорию, однако он не выполнил требования.

Ранее мы сообщили о том, что почти 70 объектов нежилого фонда освободили в Петербурге.

Фото: Telegram / ККИ Санкт-Петербурга