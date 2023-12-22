Почти 70 объектов нежилого фонда освободили в Петербурге

Ранее эти помещения использовались в качестве магазинов цветов, спортивных секций, баров, мини-гостиниц, аптек, складов и жилых помещений, а также для бытовых услуг.

В Смольном сообщили, что в Петербурге за две недели были выселены более 60-ти объектов нежилого фонда, где нелегально размещались лица. Большинство помещений освободили добровольно, в соответствии с требованиями комитета по контролю имущества (ККИ): 28 объектов пришлось эвакуировать принудительно. Всего было освобождено более 3 тыс. кв.м недвижимости в девяти районах города.

Ранее эти помещения использовались в качестве магазинов цветов, спортивных секций, баров, мини-гостиниц, аптек, складов и жилых помещений, а также для бытовых услуг. При этом, 29 из них ранее арендовались, но сроки действия контрактов были прекращены. Незаконным пользователям таких помещений было направлено уведомление о необходимости их добровольного выселения, однако часть помещений так и не освободились по истечении предоставленного времени.

Эвакуация вынужденным путем затронула помещения в различных районах города, включая Адмиралтейский, Василеостровский, Калининский, Невский и другие, в то время как добровольный выселение произошел на улицах Декабристов, Константина Заслонова, Шамшева и других.

На данный момент все помещения полностью освобождены, закрыты и запечатаны, а ключи переданы на хранение в районные жилищные агентства.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники ККИ освободили 34 незаконно используемых помещения в Петербурге.

Фото: Пресс-служба ККИ