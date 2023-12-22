Сотрудники ККИ освободили 34 незаконно используемых помещения в Петербурге

Из общего числа помещений, 12 были освобождены добровольно, в то время как остальные 22 пришлось освобождать принудительно.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободил 34 незаконно занятых городских помещения на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из общего числа помещений, 12 были освобождены добровольно, в то время как остальные 22 пришлось освобождать принудительно. Рейды сотрудников ККИ были проведены в Василеостровском, Выборгском, Кировском, Московском, Приморском, Фрунзенском и Центральном районах.

Общая площадь освобождённой недвижимости составила 3 тыс. кв.м. В основном эти помещения использовались для жилья, складов, офисов, а также для оказания различных услуг.

Принудительно освобождены помещения на улицах Миллионной, Почтамтской, Верейской, Большой Московской, Малой Балканской, Коломенской, Боровой, Казанской и Будапештской, а также на проспектах Литейном, Московском, Невском и Старо-Петергофском, улицах Асафьева, Марата и Ленсовета, 5-й линии В.О. и в Манежном переулке.

Ранее мы сообщили о том, что в четырёх районах Петербурга ликвидировали 20 точек нелегальной торговли.

Фото: Пресс-служба ККИ