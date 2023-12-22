В четырёх районах Петербурга ликвидировали 20 точек нелегальной торговли

Нарушители в основном занимались незаконной торговлей фруктами, овощами, обувью и сигаретами.

Комитетом по контролю за имуществом (ККИ) было освобождено двадцать земельных участков, принадлежащих Петербургу, от незаконной торговли. Нарушителей будут привлечены к ответственности. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители ККИ провели рейды в Приморском, Невском, Кировском и Фрунзенском районах за последние две недели. Возле станций метро "Прспект Большевиков", "Ломоносовская", "Автово", "Старая Деревня" и "Пионерская" выявлены незаконные торговые конструкции - прилавки, лотки, столы и модули. На проспектах Стачек и Ветеранов трейдеры, торгующие с автолавок, остались без транспортных средств. На улице Самойловой был снесён незаконно установленный павильон.

Нарушители в основном занимались незаконной торговлей фруктами, овощами, обувью и сигаретами.

Ранее мы сообщили о том, что ККИ расширит список объектов недвижимости для налогообложения по кадастровой стоимости.

Фото и видео: ВКонтакте / Комитет по контролю за имуществом СПб