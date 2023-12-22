ККИ расширит список объектов недвижимости для налогообложения по кадастровой стоимости

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга планирует значительно расширить список объектов недвижимости, на которые, согласно кадастровой стоимости, владельцам придется уплачивать налог собственности в 2024 году. Согласно данным издания "Ведомости Северо-Запад", предполагается включить в перечень не менее 1,3 тыс. зданий и помещений.
В конце декабря 2023 года ведомство приняло решение включить в список здания и нежилые помещения, налоговая база которых будет определяться исключительно по кадастровой стоимости на 2024 год. Этот список включает в себя крупные объекты с площадью от 1 тыс. кв.м. В основном речь идёт об офисной и торговой недвижимости.
На данный момент список насчитывает 5441 адрес, что на 20% меньше, чем год назад (тогда в нём было 6777 адресов). Расхождение в данных ККИ объясняет "технической ошибкой", произошедшей при выгрузке информации об объектах недвижимости в Петербурге.
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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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