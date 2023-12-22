В прокуратуре Петербурга сочли незаконным запрет на смену управляющей компании

Прокуратура установила, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) запрещала сменять управляющие компании, имеющих задолженности перед поставщиками услуг, до полного их погашения жильцами.

Прокуратура Северной столицы обратила внимание на запрос первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по контролю Михаила Романова относительно незаконного запрета изменения управляющих компаний (УК) жилых домов по желанию горожан. В ведомстве пришли к выводу, что данный запрет со стороны судебных приставов является незаконным. Об этом сообщила пресс-служба Михаила Романова.

Ранее депутат обратился в органы с просьбой проверить случаи таких запретов. Прокуратура установила, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) запрещала сменять управляющие компании, имеющих задолженности перед поставщиками услуг, до полного их погашения жильцами.

Романов уточнил, что подобный запрет вёл к ситуации, в которой обанкротившиеся компании фактически прекращали свою деятельность по обслуживанию домов и, в некоторых случаях, лишались лицензий, однако жильцы не имели возможности избавиться от их услуг.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Выборгского района нашла нарушения в работе учреждения здравоохранения.

Фото: Piter.TV