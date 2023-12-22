Прокуратура Выборгского района нашла нарушения в работе учреждения здравоохранения

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя учреждения здравоохранения.

Прокуратура Выборгского района Петербурга выявила нарушения в работе учреждения здравоохранения. Подробности сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан и санитарно-эпидемиологического законодательства. Установлено, что терапевтические отделения одного из учреждений здравоохранения содержатся ненадлежащим образом. На стенах и потолках имеются следы протечек и дыры. Кроме того, руководством больницы не своевременно направляются заявки на получение лекарственных средств.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя учреждения здравоохранения, которое находится на рассмотрении.

Ранее прокуратура Петербурга помогла ветерану получить компенсацию за протекающую крышу.

Фото: Piter.tv