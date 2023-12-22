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Прокуратура Петербурга помогла ветерану получить компенсацию за протекающую крышу
Сегодня, 9:23
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Прокуратура Петербурга помогла ветерану получить компенсацию за протекающую крышу

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Прокуратура внесла представление в адрес руководства подрядной организации.

Прокуратура Петербурга помогла восстановить права ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Было установлено, что подрядной организацией при выполнении работ по капитальному ремонту кровли в доме по Заневскому проспекту не были приняты надлежащие меры по предотвращению затопления квартиры ветерана в результате осадков. Из-за нарушений во время ремонта имущество пожилой женщины было повреждено.

Прокуратура внесла представление в адрес руководства подрядной организации, которое рассмотрено и удовлетворено.Ветерану компенсирован имущественный ущерб и моральный вред.

В прошлом году ветерану ВОВ произвели перерасчет за пользование ТВ благодаря прокуратуре Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: ветеран, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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