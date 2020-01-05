Ветерану ВОВ произвели перерасчет за пользование ТВ благодаря прокуратуре Петербурга

Прокуратура добилась исключения «навязанной услуги» из платежной квитанции ветерана Великой Отечественной войны.

Прокуратура Невского района провела проверку по обращению ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, квартира заявителя подключена к сети телевидения ПАО "Ростелеком". Однако, как показала проверка, по адресу проживания ветерана оказывает аналогичные услуги ООО "СПб-ТВ".

Заявитель оплачивал телевидение ООО "СПб-ТВ" на протяжении 3 месяцев, однако фактически ветеран ими не пользовался, договор не заключал, услуга организацией навязана. На основании волеизъявления заявителя оказание услуг прекращено.

Однако начисленная плата не исключена из выставляемых счетов, перерасчет путем возврата оплаченных денежных средств за апрель-июнь 2023 года не произведён.



Ветерану произведен перерасчет после вмешательства прокуратуры.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение мужчине, ударившему 61-летнюю женщину.

Фото: Piter.TV