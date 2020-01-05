Прокуратура Петербурга утвердила обвинение мужчине, ударившему 61-летнюю женщину

Женщина получила открытую черепно-мозговую травму.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего уроженца Сызрани. Он обвиняется по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По данным ведомства, в июле обвиняемый на мосту у дома на Морской набережной нанес 61-летней женщине удары кулаками по затылку и лицу. Потерпевшая не удержалась на ногах и упала, а потом она ударилась головой об асфальт и потеряла сознание.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, летевшего рейсом Петербург — Минеральные Воды, произошла смертельная драка.

Фото: Piter.TV

