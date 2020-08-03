На борту самолета, летевшего рейсом Петербург — Минеральные Воды, произошла смертельная драка

На дебоширов составлены протоколы по ст. 20.21, ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Драка со смертельным исходом произошла на борту самолета, выполнявшего рейс Петербург — Минеральные Воды 20 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

Между двумя петербуржцами 1981 и 1987 года рождения возник конфликт. 55-летний житель Пятигорска сделал им замечание, за что один из участников ссоры ударил его по голове. Пенсионер скончался в аэровокзальном комплексе от сердечной недостаточности.

На дебоширов составлены протоколы по ст. 20.21, ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в кафе на Пушкинской посетители не смогли поделить танцпол.

Фото: Piter.TV