В кафе на Пушкинской посетители не смогли поделить танцпол

В отделение полиции были доставлены семь граждан сопредельных государств в возрасте от 19 до 44 лет.

Полицейские Центрального района пресекли в кафе конфликт из-за танцпола. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 20 сентября в 01:05 поступило сообщение о том, что в кафе на Пушкинской улице происходит потасовка с участием нескольких человек. В отделение полиции были доставлены семь граждан сопредельных государств в возрасте от 19 до 44 лет.

В ходе разбирательства было установлено, что драка произошла между двумя компаниями отдыхающих из-за очереди на танцпол. Также было установлено, что зачинщиком конфликта является 38-летний мигрант. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Также у мужчины изъят и помещен на спецстоянку автомобиль "Мерседес Гелендваген" в связи с наличием признаков изменения идентификационных номеров.

У остальных участников конфликта полицейские выявили нарушения миграционного законодательства, в связи с чем решается вопрос о выдворении мигрантов за пределы РФ. На период расследования деятельность кафе приостановлена.

Фото и видео: МВД