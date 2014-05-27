Самолет рейса Минеральные Воды — Петербург приземлился сразу после взлета

Судно приземлилось благополучно, никто не пострадал.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс FB 6358 авиакомпании "Россия" из Минеральных Вод в Петербург 8 декабря, совершил аварийную посадку в аэропорт вылета. Об этом пишет tg-канал "112".

Airbus A319 долетел до Каспийского моря, развернулся над ним и отправился обратно в Минеральные Воды. По предварительным данным, причиной инцидента стала разгерметизация кабины пилотов. На борту находились 105 пассажиров и 6 членов экипажа. Судно приземлилось благополучно, никто не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку. Южная транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)