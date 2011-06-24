В Испании самолет столкнулся с птицей

Посадка прошла без дополнительных происшествий, никто не пострадал.

В Испании самолет совершил экстренную посадку после столкновения с птицей. Об этом сообщает агентство Europa Press.

По информации источника, борт авиакомпании Iberia выполнял рейс из Мадрида в Париж. Экипаж сообщил диспетчерам о повреждении носовой части самолета после столкновения с крупной птицей. Самолет посадили в аэропорту Адольфо Суарес Мадрид-Барахас.

Посадка прошла без дополнительных происшествий, никто не пострадал. После осмотра поврежденного борта Iberia организовала резервный рейс, который вылетел в Париж в тот же вечер.

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