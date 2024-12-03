Работники Boeing на трех заводах по производству истребителей начали забастовку

Сотрудники Миссури и Иллинойса не хотят переходить на четырехлетнее трудовое соглашение.

Рабочие Boeing Co., занятые на американских предприятиях, производящих истребители, начали забастовку в понедельник в полночь по местному времени. Соответствующей информацией поделились местные СМИ со ссылкой на Международную ассоциацию машинистов и работников аэрокосмической промышленности (IAM). Известно, что речь идет о примерно 3,2 тысячах человек из штата Миссури и Иллинойс. Они проголосовали за то, чтобы отклонить предложенный компанией Boeing вариант четырехлетнего трудового соглашения. Вице-президент IAM на территории Среднего Запада Сэм Чичинелли заметил, что члены профсоюза строят самолеты и оборонные системы, которые обеспечивают безопасность страны, поэтому, как минимум, заслуживают такого рабочего контракта, который обеспечит безопасность их семей и признает их непревзойденный опыт.

Мы разочарованы тем, что наши сотрудники отклонили предложение, которое предусматривало повышение средней заработной платы на 40% и решало их главную проблему, связанную с альтернативными графиками работы. Дэн Джиллиа, вице-президент и главный управляющий Boeing Air Dominance Дэн Джиллиан

Напомним, что работники указанных заводов собирают истребители Boeing F-15 и F/A-18, а также учебный самолет Т-7 и беспилотник-дозаправщик MQ-25, разрабатываемый для Военно-морских сил США. В сент-Луисе, где также располагается один из заводов компании, уточнили, что руководство готово к забастовке и поэтому ввело в строй план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы не участвующие в забастовке сотрудники могли продолжать оказывать поддержку клиентам.

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Фото: mma.prnewswire.com