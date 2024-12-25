Летевший из Петербурга в Самарканд Boeing экстренно приземлился во Внуково

Самолет Boeing 737, следующий маршрутом Петербург-Самарканд, экстренно приземлился в аэропорту Внуково из-за неполадок стабилизатора. Об этом сообщили экстренные службы.
Самолет экстренно приземлился в аэропорт Внуково из-за проблем со стабилизатором. Посадка прошла нормально.
Авиакомпания "Ютэйр" добавила, что пассажиры и экипаж самолета, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Внуково, не пострадали. В самолёте сработала сигнализация неисправного стабилизатора. Командир решил посадить самолет в Внуково для безопасности пассажиров, сообщили представители компании.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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