В России может появиться деловая виза для высококлассных специалистов из-за рубежа

Учитывая ситуацию в мире, сейчас высвобождается достаточное количество кадров, остающихся без работы, в том числе в отраслях хайтека.

В рамках АСИ разрабатывается программа привлечения в Россию высококлассных специалистов по специальной деловой визе. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", это давно напрашивающийся ход.

Учитывая ситуацию в мире, сейчас высвобождается достаточное количество кадров, остающихся без работы, в том числе в отраслях хайтека. Те же Boeing с Airbus уже сократили достаточное количество людей, не говоря о производителях типа ThyssenKrupp и BASF, уточнили авторы поста.

Ждать их автоматического интереса к России не стоит, а вот облегчить условия переезда в качестве дополнительного стимула при обсуждении рабочего предложения – очень даже. Это тот случай, когда десятки, а иногда и единицы въехавших могут принести пользу большую, чем тысячи обычных гастарбайтеров. Собственно, набор отраслей, для которых предполагается набирать кадры этим способом, говорит сам за себя: микроэлектроника, водородные технологии, авиационная и ракетно-космическая промышленность, атомный энергопромышленный комплекс, биотехнологии, фармацевтика и ряд других направлений. Telegram-канал "Мейстер"

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