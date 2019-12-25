Россиянам придется заплатить €35 за визу в Черногорию

Минимальный срок рассмотрения документов может занять две-три недели.

Россиянам, оформляющим визу на территорию Черногорию, необходимо заплатить 35 евро для взрослых граждан и 17,5 евро для несовершеннолетних лиц в возрасте до 14 лет. Соответствующие данные приводятся на официальном сайте визового центра VFS Global. Специалисты заметили, что минимальные сроки рассмотрения документов составят две-три недели. Кандидатам требуется лично посетить визовые центры VFS Global для подачи заявления или дипломатические представительства европейской страны.

Для получения разрешения на въезд в Черногорию потребуются паспорт, срок действия которого должен быть как минимум на три месяца больше срока действия визы; одна цветная фотография 35 х 45 миллиметров. Также от россиянина попросят предоставить доказательства цели пребывания в стране, а также наличие денежных средств к существованию. Придется предоставить доказательства наличия медицинской страховки и наличия гарантированного жилья, намерение вернуться в страну проживания или третье государство, подтвердить оплату консульского сбора.

Напомним, что Черногория уведомила Россию о прекращении действия соглашения о безвизовых поездках с первого ноября 2026 года. За получением виз в России можно обращаться в центры по предоставлению визовых услуг VFS Global, которые работают в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге, а также в посольство Черногории в Москве.

Посол РФ назвал условие для возобновления прямых полетов с Черногорией.

Фото: Piter.tv