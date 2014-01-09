Трамп назвал дураками критикующих его за принятие в дар премиального Boeing

Глава США не видит проблемы в том, что Вашингтон получил от Катара "летающий дворец".

Упреки общественности по поводу передачи королевской семьей Катара самолета Boeing 747-8 класса "люкс" в дар американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу заставили иностранного политика усомниться в интеллекте недовольных лиц. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в эфире телеканала FOX News, а также в собственном аккаунте в социальной сети Truth Social.

Только дурак не стал бы от имени нашей страны принимать такой подарок. Boeing 747 дарят ВВС США, Пентагону, а не мне. Это подарок от государства, от Катара, который мы многие годы успешно защищаем. Его временно будет использовать правительство в качестве борта номер один... Дональд Трамп, глава США

Лидер США задался вопросом о том, зачем тратить миллионы долларов из государственного бюджета, если пассажирский самолет можно получить бесплатно от той страны Ближнего Востока, которая хочет отблагодарить американцев за "добросовестную работу".

Напомним, что 11 мая местный телеканал ABC News со ссылкой на свои источники проинформировал, что королевская семья Катара планирует подарить Вашингтону "летающий дворец", который может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных президентом США от иностранных государств. Издание The Politico со ссылкой на пресс-атташе посольства Катара в США Али аль-Ансари написало в материале о том, что министерство по обороне Катара не приняло окончательного решения о передаче самолета Boeing 747-8.

Трамп поставил России и Украине ультиматум по переговорам, заявил Уиткофф.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт