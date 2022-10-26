Прокуратура начала проверку после экстренной посадки А321 в Астрахани

Экипаж решил вынужденно приземлиться в аэропорту Астрахани, хотя рейс направлялся в Сочи.

Южная транспортная прокуратура сообщила через социальные сети подписчикам о том, что ведется проверка после внеплановой посадки пассажирского самолета в Астрахани по техническим причинам. Известно, что ранее компания-оператор "Уральские авиалинии" сообщила, что на борту лайнера Airbus A321, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, сработала сигнализация. В результате этот инцидент не позволил безопасно продолжать перелет. Экипаж воздушного судна принял решение об уходе на запасной аэродром, а затем благополучно приземлился. В местном аэропорту уточнили СМИ, что экстренная посадка произошла по техническим причинам.

Южной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту незапланированной посадки самолета в Астраханской области. Причины инцидента выясняются. пресс-служба прокуратуры

По результатам проверки специалистами будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования. Сотрудники пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры добавили, что в настоящее время на месте инцидента работают технические специалисты от оператора рейса.

Фото: Piter.tv, Telegram / Южная транспортная прокуратура