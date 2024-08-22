За хулиганский наезд на посетителей бара на Рубинштейна москвичку ожидает реальный срок лишения свободы

Автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG конфискован в доход государства.

Гелендваген автоледи, признанной виновной в хулиганстве, конфисковали в доход государства, а её саму приговорили к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Центрального района.

Суд в Петербурге рассматривал уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и предмета, используемого в качестве оружия) в отношении 29-летней уроженки Кемеровской области, проживающей в Москве.

В суде установлено, что 3 мая 2025 года подсудимая, находясь у бара около дома 24 по улице Рубинштейна, после незначительного конфликта с персоналом заведения, умышлено наехала на посетителей кафе.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В связи с наличием у осужденной малолетних детей суд применил ст. 82 УК РФ и предоставил виновной отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения детьми 14 лет.

Автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG конфискован в доход государства, как предмет, используемый в качестве оружия преступления.

Фото и видео: Telegram/ Прокуратура Санкт-Петербурга