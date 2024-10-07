Полицейские задержали одного из участников потасовки у бара на улице Рубинштейна

В полицию сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Полицейские задержали участника потасовки у бара на улице Рубинштейна. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе мониторинга соцсетей 15 июня было выявлено видео, на котором неустановленные лица, находясь у бара в доме 14 по улице Рубинштейна, действуя группой, напали на неустановленных лиц, в том числе, предположительно, несовершеннолетних, избив их и распылив газовый баллончик. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

В полицию сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Полицейские выяснили, что инцидент произошел 15 июня в 06:53 и тем же вечером один из участников потасовки был задержан. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Республики Дагестан, проживающий в соседнем с местом происшествия домом. Полицией приняты меры к розыску иных участников инцидента.

Фото: Piter.tv; МВД