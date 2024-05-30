Спецназ в масках вошел на территорию резиденции главы Армянской церкви.

В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка. Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Инцидент произошел в городе Эчмиадзине. Спецназ в масках вошел на территорию резиденции главы Армянской церкви, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна. Священники не позволили силовиками сделать это, после чего началась потасовка.

Вскоре архиепископ вышел к правоохранителям и заявил, что готов проследовать за ними. Он также заявил, что не является угрозой для Армении, а все происходящее считает беззаконием. Отметим, что против Микаела Аджапахяна возбуждено дело по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Ранее Пашинян заявил, что в Армении сорвали план по захвату власти.

Видео: Telegram / Sputnik Армения — Новости