Петербурженку, которая на Mercedes наехала на посетителя бара на Рубинштейна, отправили в СИЗО

Следователи расценили данный поступок, как хулиганство, так как было нарушено общественное спокойствие.

Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения Ирине Кулаго. Она на выходных за рулем Mercedes-Benz G-класс въехала в толпу на улице Рубинштейна. Пострадал мужчина. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Кулаго обвиняется в хулиганстве, ей грозит до 7 лет лишения свободы. Адвокаты женщины просили в качестве пресечения – домашний арест или запрет определенных действий.

Обвиняемая проживает в Петербурге, официально трудоустроена, воспитывает троих малолетних детей и от сотрудников полиции не скрывалась. сторона защиты

По версии следствия, ночью 3 мая Ирина управляла Mercedes и специально направила машину на мужчину, стоявшего на тротуаре. Полицейские установили, что автоледи наехала на посетителей кафе умышленно, обосновывая свои действия произошедшим конфликтом с данными людьми. Пострадавший получил травму голеностопа. Следователи расценили данный поступок, как хулиганство, так как было нарушено общественное спокойствие. Также женщина отказалась от прохождения медосвидетельствования. В её отношении был составлен соответствующий административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба МВД по СПб и ЛО

Суд отправил женщину в СИЗО до 3 июля 2025 года.

Фото: Telegram/ Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга